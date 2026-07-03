الرئيس الصربي وسلطان النيادي يبحثان تعزيز التعاون

بلغراد (الاتحاد)

استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رائد الفضاء الإماراتي، والوفد المرافق له في العاصمة الصربية بلغراد، حيث أكد فخامة الرئيس أهمية تنمية الشراكة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية تجاه الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل.

وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور سلطان النيادي إلى فخامة الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في إطار زيارة معالي سلطان النيادي والوفد المرافق له إلى جمهورية صربيا، بحضور أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، إلى جانب تطوير المبادرات الثنائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي.

كما ضم الوفد رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، مدير طاقم رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، اللذين استعرضا أبرز إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها في بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الخبرات، وتبادل المعرفة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية، وتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين الإنسان من قيادة المستقبل وصناعة الفرص».

وعقد معالي النيادي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء في حكومة جمهورية صربيا، شملت معالي حسين ميميتش، وزير السياحة والشباب، ومعالي دييان فوك ستانكوفيتش، وزير التعليم، ومعالي بيلا بالينت، وزير العلوم والتطور التكنولوجي والابتكار.

وزار معاليه مركز بيتنيتسا للعلوم وألقى محاضرة استعرض خلالها تجربة الإمارات في قطاع الفضاء.

كما شمل برنامج الزيارة جولات مُلهمة في عدد من المؤسسات الشبابية والعلمية، من بينها الجمعية الوطنية لمكاتب الشباب المحلية، إضافة إلى زيارة المرصد الفلكي في بلغراد، وجولة في قصر صربيا وعدد من المعالم الوطنية والثقافية.