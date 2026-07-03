استقبال حمدان بن زايد لأبطال الجوجيتسو في الظفرة يجسِّد نهج القيادة في صناعة الأبطال ويحظى بإشادة واسعة

حظي استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لأبطال رياضة الجوجيتسو من أبناء منطقة الظفرة بردود أفعال واسعة في الأوساط الرياضية والمجتمعية، حيث أكد مسؤولو اللعبة وأولياء الأمور أن هذه اللفتة الكريمة تمثل امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في رعاية أبناء الوطن، وتوفير البيئة الداعمة لصناعة الأبطال، وتحفيزهم على مواصلة تحقيق الإنجازات التي تعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.

وأكدوا أن إشادة سموه بما حققه أبطال الجوجيتسو من إنجازات محلية ودولية، وتهنئته لهم، خلال اللقاء، تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرة التميز، وتجسد المكانة التي تحظى بها الرياضة والرياضيون في دولة الإمارات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام المستمر بإعداد أجيال قادرة على تمثيل الوطن بأفضل صورة في مختلف المحافل.

وقال سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إن استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لأبطال الجوجيتسو في الظفرة يحمل رسائل قوية للاعبين وأسرهم، واتحاد اللعبة وجميع المعنيين بالرياضة في الدولة، ويجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والنجاح.

وتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذا الاستقبال الكريم الذي يمثل وسام شرف على صدور اللاعبين واللاعبات وأسرهم، ويؤكد أن الإنجاز الرياضي يحظى بالتقدير والاهتمام، وأن هذه اللفتة الكريمة تمنح أبناءنا دافعاً كبيراً لمواصلة التفوق ورفع علم الإمارات في مختلف البطولات، كما أنها تدعم جهود الاتحاد في نشر رياضة الجوجيتسو في منطقة الظفرة، وفي جميع إمارات الدولة، وتوسيع قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة من الأبطال، بما يعزز ريادة الإمارات عالمياً في هذه الرياضة التي أصبحت نموذجاً وطنياً ناجحاً في صناعة الأبطال.

من جانبه، أكد حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن الدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أسهم بصورة مباشرة في التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو داخل النادي.

وقال إن هذا الدعم انعكس على زيادة أعداد اللاعبين واللاعبات الممارسين للعبة ورفع مستوى الإنجازات المحلية والدولية، فضلاً عن تأهيل عناصر متميزة تدعم المنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات الخارجية.

وأضاف أن نادي الظفرة لا يقتصر دوره على المنافسات المحلية بل يشارك بفاعلية في البطولات الدولية، وفي مقدمتها بطولات «أبوظبي جراند سلام» في تركيا وموسكو، وسيواصل العمل بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لاستقطاب المزيد من المواهب في مختلف المراحل السنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة اللعبة، وتعزيز نجاحاتها المستقبلية.

وأعربت فاطمة المنصوري والدة أربعة أشقاء يمارسون رياضة الجوجيتسو في نادي الظفرة، وحققوا العديد من الإنجازات، عن بالغ فخرها واعتزازها باستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لها ولأبنائها ضمن أبطال الجوجيتسو، مؤكدة أن هذه اللحظة ستبقى راسخة في ذاكرة أبنائها، وستشكل حافزاً كبيراً لهم لمواصلة الاجتهاد، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقالت إن ما حققه أبناؤها من إنجازات جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورعاية نادي الظفرة ومجلس إدارته، مؤكدة أن الجوجيتسو أصبحت مشروعاً وطنياً للاستثمار في الأجيال الجديدة، وغرس قيم الانضباط والالتزام والجدية والثقة بالنفس.

وأضافت أن لديها أربعة أبناء يمارسون اللعبة، هم التوأمان يابر ويافور (16 عاماً) وعبدالله (14 عاماً) وأحمد (11 عاماً)، مشيرة إلى أنها تحرص على تحقيقهم التميز الدراسي إلى جانب التفوق الرياضي لأن الجوجيتسو تعلم الأبناء التركيز والانضباط وإدارة الوقت.

وأكدت أن استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يمثل وساماً على صدرها وصدر أبنائها، داعية جميع الأسر إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة هذه الرياضة الوطنية لما تحمله من قيم تربوية وإنسانية.

وأكد بقية اللاعبين واللاعبات أن استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يجسد المكانة التي تحظى بها الرياضة في دولة الإمارات، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات، وتحفيزهم على مواصلة العطاء، بما يرسخ ريادة الدولة في رياضة الجوجيتسو، ويعزز حضورها المتنامي على الساحة الرياضية الدولية.