محمد بن راشد يبارك للشعب المصري وقيادته التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للشعب المصري وقيادته بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدور الـ 16 في كأس العالم … فرحة العرب اليوم مصرية.. أداء بطولي.. وروح قتالية.. ومباراة ممتعة للفراعنة … كل التوفيق لجميع العرب.. كل الفرحة لشعوبنا العربية».

ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدوري ال16 في كأس العالم …



فرحة العرب اليوم مصرية .. أداء بطولي .. وروح قتالية .. ومباراة ممتعة للفراعنة …



كل التوفيق لجميع العرب .. كل الفرحة لشعوبنا العربية .. pic.twitter.com/zevqJpaB41 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 3, 2026