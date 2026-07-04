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خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة «لِعماد»

خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة «لِعماد»
4 يوليو 2026 12:52

ترأَّس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة شركة العماد القابضة «لِعماد».

واستعرض المجلس، في مستهل الاجتماع، الرؤية الاستراتيجية للشركة وخططها الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية الاقتصادية.

واطّلع سموّه على أداء الشركة منذ بداية العام، مشيداً بما حققته من مؤشرات إيجابية ونتائج استثنائية تعكس أهمية دعم وتعزيز آلية الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المستقبلية الواعدة بما يسهم في تحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية ومواكبة متغيرات الأسواق العالمية وتحقيق أهداف رؤية التنويع الاقتصادي.

واعتمد سموّه هيكل المحافظ والمنصّات الاستثمارية والتشغيلية لشركة «لِعماد»، الذي يعمل على تعزيز التنوع الاستراتيجي في الأصول والقطاعات الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها الطاقة والمرافق، وحلول التنمية الحضرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطيران، والصناعات، بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية للشركة على المدى المتوسط والبعيد.

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وناقش المجلس مخرجات أحدث الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها «لِعماد» مؤخراً مع مؤسسات اقتصادية واستثمارية رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتكنولوجيا المتطورة، تعزيزاً لدور شركة العماد القابضة كشريك استثماري موثوق لقيادة التحول الاقتصادي من خلال خلق فرص نوعية في القطاعات الواعدة التي تشكل ملامح اقتصاد المستقبل.

وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة «لِعماد»: «تلتزم «لِعماد» بترسيخ الأسس الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تطوير وتعزيز نطاق صناعاتنا الحيوية وتمكين الشركات الوطنية الرائدة وتحقيق عوائد مستدامة. ومن أبرز نقاط القوة في نهجنا هو النموذج التشغيلي الفعّال الذي نعتمده، حيث يمكننا من تحسين كفاءة الأداء بفضل الإدارة المباشرة للشركات التي نملكها وخبرتنا الواسعة في القطاعات التي نعمل فيها، وتعكس النتائج التي حققناها منذ بداية عام 2026 نجاح هذا النهج، وتؤكد على خبرات فريقنا التنفيذي والإمكانات الواعدة للقطاعات التي نستثمر فيها.»

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة «لِعماد»: معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة «لِعماد»، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي محمد علي الشرفاء، ومعالي سيف سعيد غباش، وسعادة وليد المقرب المهيري، وسعادة كمال إسحاق المازمي.

 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
لِعماد
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