السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق "سفراء الصحة العامة" في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

إطلاق "سفراء الصحة العامة" في مهرجان الشيخ زايد الصيفي
4 يوليو 2026 14:56

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، إطلاق برنامج «سفراء الصحة العامة» للأطفال للمرة الأولى في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، والمقرر بالوثبة من 6 يوليو الجاري إلى 23 أغسطس المقبل، وذلك عبر أنشطة ومنصات رقمية، لتعلم أساسيات ومبادئ الصحة العامة.

وقالت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في المركز، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن البرنامج المقرر لا يركِّز فقط على الجوانب الرياضية، والغذاء الصحي، للفئات المستهدفة، بل يشمل أهمية تحقيق التوازن بين صحة النفس والجسد، وأهمية النوم السليم، وبما يمكّنهم من حماية أنفسهم والإسهام في حماية مجتمعهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. واحة للمخيّمات الصيفية وصقل المواهب وتعزيز القيَم
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. رؤية وطنية لدعم ابتكارات النشء

وأضافت أن البرنامج يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والمسابقات خلال المهرجان، لتحقيق الأثر المستدام، للأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاماً، مشيرة إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادة «سفير للصحة العامة».

ووصفت الهاجري المهرجان في نسخته الأولى، بأنه حدث مميز، تتضافر فيه جهود جميع الجهات التي تعتني بالطفل والأسرة، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان في جميع مراحل حياته هو الاستثمار الحقيقي للوطن والقيادة، مؤكدة أن المركز سيتابع تطور جهود الأطفال، وتحديث معلوماتهم، ليواصلوا دورهم كسفراء للصحة العامة.

المصدر: وام
مركز أبوظبي للصحة العامة
برنامج سفراء الصحة العامة
مهرجان الشيخ زايد الصيفي
آخر الأخبار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
علوم الدار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
اليوم 19:06
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 19:00
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
الرياضة
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
اليوم 19:00
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
اليوم 18:54
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©