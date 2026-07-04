السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"ديوا" توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي دعما للتنقل الأخضر

"ديوا" توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي دعما للتنقل الأخضر
4 يوليو 2026 15:18

وفَّرت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر"، في مقرها الرئيسي الجديد مبنى "الشراع"، الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة عالمياً، حيث خُصصت 40 نقطة للموظفين و6 نقاط للزوّار.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تُجسِّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الاستدامة إلى أسلوب حياة، وتدعم استراتيجيات الدولة للحياد المناخي والتنقل الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حمدان بن محمد.. هيئة المعرفة تُطلق أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة لدعم المتعلمين في دبي
«محمد بن راشد للفضاء» يوفر 3 خدمات فضائية متخصصة

يُذكر أن إجمالي نقاط الشحن في دبي بلغ 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل الإطار التنظيمي الذي أرسته الهيئة لتعزيز حلول التنقل المستدام.

المصدر: وام
ديوا
دبي
المركبات الكهربائية
آخر الأخبار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
علوم الدار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
اليوم 19:06
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 19:00
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
الرياضة
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
اليوم 19:00
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
اليوم 18:54
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©