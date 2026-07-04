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علوم الدار

رئيس الدولة يزور سيف مفتاح النيادي

رئيس الدولة يزور سيف مفتاح النيادي
4 يوليو 2026 16:49

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، سيف مفتاح النيادي في منزله في العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع النيادي وأفراد عائلته والحضور والذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه، مشيدين بنهج القيادة الأصيل في تعزيز قيم التواصل والترابط والتلاحم التي يتحلى بها مجتمع الإمارات والحرص الدائم على ترسيخ هذا الموروث القيمي المجتمعي المتأصل لدى الأجيال المقبلة.

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رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة
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