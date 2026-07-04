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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ الرئيس المصري على التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

منصور بن زايد يهنئ الرئيس المصري على التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم
4 يوليو 2026 17:03

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم 2026.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ألف مبروك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري الشقيق، وللأمة العربية، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أداء بطولي ومستحق للفراعنة، وكل التوفيق لهم في مواصلة هذا المشوار المشرف وإسعاد جماهيرهم وكل العرب».

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