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علوم الدار

محمد بن راشد: نهنئ الرئيس ترامب والشعب الأميركي في ذكرى الاستقلال

محمد بن راشد: نهنئ الرئيس ترامب والشعب الأميركي في ذكرى الاستقلال
4 يوليو 2026 17:55

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأميركية، نهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب، ونهنئ الشعب الأميركي الصديق، بهذه المناسبة التاريخية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «على مدى قرنين ونصف، كانت الولايات المتحدة شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، والعلوم، والابتكار. نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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