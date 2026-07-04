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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ الرئيس الأميركي ونائبه بمناسبة يوم الاستقلال

منصور بن زايد يهنئ الرئيس الأميركي ونائبه بمناسبة يوم الاستقلال
4 يوليو 2026 17:59

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن تهانئه إلى فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ونائبه جيه دي فانس بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.
وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والشعب الأميركي الصديق بمناسبة يوم الاستقلال ومرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة». 
وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة البناء عليها بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
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