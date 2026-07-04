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علوم الدار

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي

حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
4 يوليو 2026 18:41

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له منصور سيف محمد عبيد الزعابي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
واجب العزاء
تعزية
سعود بن راشد المعلا
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