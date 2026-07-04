إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"

شهد مهرجان صيف الظفرة، الذي تنظمه بلدية منطقة الظفرة، إقبالاً جماهيرياً لافتاً من الأسر والزوار على شواطئ المنطقة، مقدما أجواء صيفية استثنائية مزجت بين الترفيه والتراث والثقافة، بما أسهم في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية تزامنا مع "عام الأسرة".

وحرصت البلدية، خلال المهرجان، على تكريم عدد من الأسر المشاركة، تقديرا لدورها الفاعل في إنجاح الفعاليات وترسيخ قيم التلاحم والمشاركة المجتمعية، في خطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الأسرة وتوفير مقومات نجاحها باعتبارها الركيزة الأساسية والنواة لبناء المجتمع.

وتضمنت فعاليات المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التراثية والترفيهية والثقافية التي صممت لتلبي تطلعات واهتمامات مختلف الفئات العمرية وتعكس غنى الموروث الإماراتي الأصيل، إلى جانب مشاركة مميزة لعدد من الأسر المنتجة التي استعرضت إبداعاتها من المنتجات المحلية والحرفية، بما يدعم مشاريعها ويعزز من مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.

وشهدت أيام المهرجان تنظيم مبادرة "ساعة تطوع" جمعت الزوار والمتطوعين في نشاط مجتمعي لتوزيع الشتلات الزراعية، بهدف نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وقيم العطاء والمسؤولية بين كافة أفراد المجتمع.