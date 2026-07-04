محمد بن راشد يبارك لملك المغرب التأهل لربع النهائي في كأس العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي بمناسبة تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ألف مبروك لأسود الأطلس فوزهم اليوم .. ألف مبروك التأهل لربع النهائي في كأس العالم .. أداء قوي .. وروح قتالية نفرح ونفخر بها".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مبروك لشعب المغرب الشقيق ولأخي جلالة الملك محمد السادس .. وكل الدعوات بالتوفيق في مبارياتهم القادمة".





ألف مبروك لأسود الأطلس فوزهم اليوم .. ألف مبروك التأهل لربع النهائي في كأس العالم .. أداء قوي .. وروح قتالية نفرح ونفخر بها ..



مبروك لشعب المغرب الشقيق ولأخي جلالة الملك محمد السادس .. وكل الدعوات بالتوفيق في مبارياتهم القادمة . pic.twitter.com/8O4Dh3fV0Q — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 4, 2026