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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "بَرِّدْ عليهم" الإنسانية دعماً للعمال بمنطقة الظفرة

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "بَرِّدْ عليهم" الإنسانية دعماً للعمال بمنطقة الظفرة
5 يوليو 2026 14:35

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلةً بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، مبادرة "بَرِّدْ عليهم" الإنسانية في مدينة المرفأ، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بالفئات العمالية، وتقديرًا لدورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأكد العقيد سيف محمد بن نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، أن المبادرة تجسد النهج الإنساني لشرطة أبوظبي وحرصها على تنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل والعطاء، والاهتمام بصحة وسلامة العمال، تقديرًا لما يقدمونه من جهود مخلصة في مختلف مواقع العمل.

وأوضح أن المبادرة تضمنت تقديم رسائل توعوية للعمال حول أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، واستخدام معابر المشاة المخصصة، وتجنب السلوكيات التي قد تعرضهم لمخاطر الحوادث، بما يسهم في تعزيز الوقاية والحفاظ على سلامتهم أثناء التنقل وأداء أعمالهم.

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وشملت المبادرة توزيع صناديق غذائية تحتوي على مياه باردة، ووجبات خفيفة، وفواكه، على العمال في عدد من المواقع بمدينة المرفأ، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الجوانب الإنسانية والوقائية، بما يعكس اهتمام شرطة أبوظبي برعاية مختلف فئات المجتمع.

تأتي مبادرة "بَرِّدْ عليهم" ضمن سلسلة المبادرات الصيفية التي تنفذها شرطة أبوظبي لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي الوقائي والمروري، وتعزيز قيم التعاون والتلاحم المجتمعي، بما يدعم جودة الحياة، ويسهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمع.

 

المصدر: وام
أبوظبي
الظفرة
شرطة أبوظبي
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