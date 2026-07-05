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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

أبوظبي
5 يوليو 2026 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 17:49 والمد الثاني 04:30، والجزر الأول عند الساعة 46: 10 والجزر الثاني عند الساعة 00:23.

بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 35:13 والمد الثاني 02:12، والجزر الأول عند الساعة 25: 20 والجزر الثاني عند الساعة 35: 07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       41 31 70 25

دبي                            42 33 60 20

الشارقة                       41 32 70 20

عجمان                        40 31 85 25

أم القيوين                      40 31 80 20

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رأس الخيمة                   43 31 75 15

الفجيرة                         38 32 75 40

العـين                           45 32 45 15

ليوا                              47 25 85 20

الرويس                         41 27 85 30

السلع                            41 28 85 25

دلـمـا                            40 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى    38 30 85 35

أبو موسى                      38 30 80 45.

المصدر: وام
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