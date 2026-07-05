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البرلمان العربي للطفل يناقش في الشارقة دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للنشء

شعار البرلمان العربي للطفل
5 يوليو 2026 19:50

تستضيف الشارقة في 18 يوليو الجاري أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل والتي تشهد حضوراً واسعاً من أعضاء البرلمان من أطفال الوطن العربي لمناقشة أحد أكثر الموضوعات حيوية وتأثيراً في واقعهم ومستقبلهم تحت عنوان "دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل".

تأتي هذه الجلسة في إطار المسيرة المستمرة للبرلمان لتعزيز ثقافة الحوار والدبلوماسية البرلمانية لدى النشء العربي وإتاحة منصة مؤسسية يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ورؤاهم إزاء القضايا التي تمس استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وتستعرض الجلسة الممارسات الأسرية الإيجابية التي تضمن حماية الطفولة ورصد التحديات المعاصرة التي تواجه الاستقرار الأسري بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات برلمانية فاعلة تسهم في تفعيل الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخلق بيئة حاضنة ومحفزة تضمن للطفل العربي العيش بأمان وكرامة وتدعم نموه المتكامل بعيداً عن شتى مظاهر العنف أو الإهمال.

وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن اختيار موضوع هذه الجلسة ينبع من الإيمان الراسخ بأن الأسرة هي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في منظومة حماية الطفولة وبناء شخصية القيادات المستقبلية للوطن العربي، موضحا أن الأمان الذي توفره الأسرة ليس مجرد حماية مادية بل حاضنة نفسية واجتماعية تسهم في تشكيل وعي الطفل وقدرته على الإبداع والعطاء.

وأعرب الباروت عن فخره واعتزازه بالدعم والرعاية التي يحظى بها البرلمان العربي للطفل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي جعلت من إمارة الشارقة عاصمة حاضنة للطفولة العربية ومنبراً عالمياً للاستثمار في الإنسان والمتابعة المتواصلة من قبل الجامعة العربية التي تعزز نجاجات البرلمان.

المصدر: وام
دور الأسرة
البرلمان العربي للطفل
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البرلمان العربي للطفل يناقش في الشارقة دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للنشء
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