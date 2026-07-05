الأحد 5 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي

مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي
5 يوليو 2026 22:22

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية في العين، فعالية بيئية شاملة بمناسبة يوم البيئة العالمي، تنفيذاً لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.
وقدم برنامج «شما بنت محمد للتثقيف البيئي» مجموعة متنوعة من الورش التي ركّزت على أهمية فرز النفايات كأحد الحلول الفعّالة للحد من التلوث البيئي، إلى جانب توعية المشاركين بآليات إعادة التدوير، ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل البصمة البيئية.
تضمّنت الفعالية أيضاً أنشطة ومسابقات تعليمية صُممت بأسلوب مبتكر يجمع بين الترفيه والمعرفة، ما أسهم في تعزيز تفاعل الحضور، خاصة من فئة الأطفال واليافعين، وغرس السلوكيات البيئية الإيجابية لديهم بطريقة مبسطة وجاذبة.
ومن أبرز محطات الفعالية، ورشة «صمّم صورتك في الطبيعة»، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن رؤيتهم الشخصية لعلاقتهم بالبيئة، من خلال أعمال فنية وإبداعية، جمعت بين الحس الجمالي والرسائل التوعوية، وأسهمت في تعزيز إدراكهم لأهمية الحفاظ على الطبيعة والتوازن البيئي.

أخبار ذات صلة
«فرصة أمل».. حماية للأسرة والمجتمع
«مركز محمد بن خالد» ينظّم فعاليات مجتمعية
مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي
استدامة البيئة
الوعي المجتمعي
آخر الأخبار
مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي
علوم الدار
مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي
اليوم 22:22
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 30 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض وتدعو لحماية المدنيين وتأمين وصول آمن للمساعدات في السودان
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 30 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض وتدعو لحماية المدنيين وتأمين وصول آمن للمساعدات في السودان
اليوم 21:57
بلدية دبي تحتفي بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»
علوم الدار
بلدية دبي تحتفي بتخريج دفعة من برنامج «قيادات المستقبل»
اليوم 21:28
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الأولى من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الأولى من طواف فرنسا
اليوم 21:00
مسبار يختبر تقنية تحمي الأرض من الكويكبات الفضائية
الترفيه
مسبار يختبر تقنية تحمي الأرض من الكويكبات الفضائية
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©