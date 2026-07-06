الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق 3 مشاريع وطنية لتعزيز خدمات الطفل والأسرة وأصحاب الهم

إطلاق 3 مشاريع وطنية لتعزيز خدمات الطفل والأسرة وأصحاب الهم
6 يوليو 2026 09:25

 سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة الأسرة، 3 مشاريع وطنية استراتيجية لتعزيز خدمات الطفل والأسرة وأصحاب الهمم، وذلك بناء على مخرجات المختبر الإبداعي المشترك الذي عُقد بين الجهتين مؤخراً، لتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والأسرية، وتحسين جودة الحياة للأطفال والأُسر وأصحاب الهمم. 
ومن المقرر تنفيذ المشاريع خلال الفترة 2026–2028 وفق خطط مرحلية ومؤشرات أداء واضحة، مع تطبيق آليات حوكمة ومتابعة دورية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وتعظيم الأثر المجتمعي. 
ويأتي إطلاق هذه المشاريع، ضمن جهود الجهتين لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في بناء منظومة متكاملة تُركّز على الوقاية والتدخل المبكر وتمكين الأسرة، من خلال تصميم مسارات موحّدة وخدمات مترابطة تلبّي احتياجات المجتمع. 
وأشارت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن هذه المشاريع من بينها إطلاق المسار الوطني الموحد لاضطراب طيف التوحد، الذي يهدف إلى توفير نموذج متكامل للكشف المبكر والتشخيص والتدخل المبكر والدعم المستمر للأُسر، بما يُسهم في تقليل فترة انتظار التشخيص إلى أقل من 90 يوماً، وزيادة فرص حصول الأطفال على التدخل المبكر خلال الأشهر الأولى من التشخيص. 
كما تضمّن المشروع إنشاء وحدات تشخيص مرجعية وفق معايير موحّدة، وتطوير نظام إحالة إلكتروني متكامل، وإطلاق برامج رقمية مبتكرة لدعم وتمكين الوالدين، بما يُسهم في تحسين النتائج النمائية للأطفال، وتقليل تكاليف التدخل المتأخر بنسبة تصل إلى 40%. 
ويرتكز المشروع على توحيد البروتوكولات السريرية ونظام الإحالة بين المؤسسة ووزارة الأسرة. 
ويهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق مسار متكامل لإدارة اضطراب طيف التوحد يبدأ بالكشف المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبرامج الصحة المدرسية، ويشمل التشخيص المتخصص، من خلال وحدات مرجعية تعتمد على معايير وأدوات تشخيصية معتمدة، ثم توفير تدخلات مبكرة قائمة على الأدلة تستهدف الطفل والأسرة، إلى جانب تقديم دعم رقمي مستمر للوالدين. 
وفي محور أصحاب الهمم، تم اعتماد المسار الوطني الموحد لخدمات أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى توحيد رحلة المستفيد بين الجهات الحكومية، من خلال تطوير نموذج متكامل للتوعية والتقييم والتشخيص وإصدار التقارير والإحالة، مدعوماً بمنظومة رقمية موحّدة. 
ويعتمد المشروع في توحيد مسار خدمات أصحاب الهمم عبر الجهات الحكومية، على تطوير نموذج متكامل يشمل التوعية والتشخيص وإصدار التقارير والإحالة، مدعوم بنظام إلكتروني موحّد يضمن تكامل الخدمات. 
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل تنقُّل الأُسر بين الجهات بنسبة تتراوح بين 60%، وتحسين جودة ودقة التشخيص، وتسريع إصدار التقارير الموحدة، إضافة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين تجربة الأسرة بشكل شامل. 
وذكرت المؤسسة، أن المشروع الثالث، هو تطوير مشروع «معاً ننمو.. أسرة واعية وطفل واعد»، الذي يركّز على تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بمهارات عملية قائمة على الأدلة لدعم النمو النفسي والسلوكي للأطفال واليافعين، من خلال تدريب الكوادر الصحية وتنفيذ برامج والدية متخصصة وورش تفاعلية للأُسر. تُركز هذه المبادرة، على توفير دعم مستمر ومرن للوالدين من خلال منصة رقمية تعتمد على نماذج عالمية، حيث يُتاح المحتوى التدريبي خلال فترة انتظار التشخيص وبعده. يهدف البرنامج إلى سدّ فجوة الخدمات، وتمكين الأُسر من اكتساب مهارات عملية في أي وقت. 
ويستهدف المشروع تدريب 20 كادراً صحياً متخصصاً خلال عام 2026، وتمكين ما لا يقل عن 50 ولي أمر خلال مرحلته الأولى، مع تحقيق نسبة رضا للمستفيدين لا تقل عن 90 %، بما يعزّز دور الأسرة شريكاً رئيسياً في دعم الصحة النفسية للأطفال واليافعين. 
وأكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشاريع الثلاثة تُمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صحية وأسرية أكثر تكاملاً واستدامة، وترسّخ نهج الشراكة المؤسسية مع وزارة الأسرة لتحقيق أثر مجتمعي مستدام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والأُسر وأصحاب الهمم على مستوى الدولة.


أخبار ذات صلة
بلدية دبي توفِّر غرفة حسية لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا
عبدالله بن زايد يهنئ الطلبة والأُسر بمناسبة نهاية العام الدراسي
الطفل
الأسرة
آخر الأخبار
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
الرياضة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
اليوم 11:22
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
اليوم 11:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:05
المصرف المركزي
اقتصاد
«المصرف المركزي» يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
اليوم 10:58
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©