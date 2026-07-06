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«أبوظبي للدفاع المدني»: السلامة تبدأ قبل مغادرة المنزل

«أبوظبي للدفاع المدني»: السلامة تبدأ قبل مغادرة المنزل
6 يوليو 2026 09:48

جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد محمد العفاري، رئيس قسم السلامة العامة- هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمنطقة الظفرة، أن السلامة تبدأ قبل مغادرة المنزل، وليس بعد وقوع الحادث، مشيراً إلى أن دقائق قليلة تقضيها قبل السفر قد تساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ونوه العفاري إلى الإجراءات التي ينبغي التأكد منها قبل السفر، لضمان سلامة المنزل، مؤكداً أن إجراءات الوقاية لا تأخذ من وقتنا سوى دقائق معدودة، لكنها قد تمنع وقوع خسائر كبيرة، والتي تتضمن: فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، مثل سخانات المياه والشواحن التي تحمل بطاريات الليثيوم ومراوح الشفط، وعدم الاكتفاء بإطفائها فقط، بل فصلها من مصدر الكهرباء. 
مع إغلاق مصادر الغاز الرئيسية بإحكام والتأكد من تخزين أسطوانات الغاز في أماكن جيدة التهوية وآمنة. والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واستبدال أي أسلاك أو مقابس قد تظهر عليها علامات التلف أو الاحتراق. والتأكد من إبعاد عبوات الغاز المضغوطة والولاعات وبطاريات الليثيوم عن أشعة الشمس المباشرة، موضحاً أنها قد تؤدي إلى اشتعال أو انفجار. 
وأوضح العفاري أن بضع دقائق قليلة قبل مغادرة المنزل، قد تكون سبباً بعد الله سبحانه في حماية ممتلكاتكم.

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