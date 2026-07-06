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المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
6 يوليو 2026 10:48

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في زيارة ميدانية للاطّلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين، ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة.

وضم الوفد سوزانا تكاليتش، نائب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وطاهر إبراهيم، رئيس مكتب (OCHA) في قطاع غزة، وإيما فيتزباتريك، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، إلى جانب بطرس ستريت، خبيرة الأدوية الأساسية، وهبة النجار، منسّق الطوارئ والفرق الطبية الوافدة لدى منظمة الصحة العالمية.

واطّلع الوفد، خلال جولة في مختلف أقسام المستشفى، على آلية سير العمل والخدمات الطبية والتخصصية المُقدمة للمرضى، واستمع إلى شرح حول منظومة الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، وجهود الكوادر الطبية الإماراتية في تقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في القطاع.

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وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنسانية والدولية، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية، ويعزّز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الهدايا التذكارية بين البعثة الطبية الإماراتية والوفد الزائر، تأكيداً على أهمية الشراكة والتعاون في دعم الجهود الإنسانية والصحية.

المصدر: وام
المستشفى الميداني الإماراتي
الإمارات
غزة
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