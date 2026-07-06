الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية

حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية
6 يوليو 2026 13:09

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد موازنة الدورة 19 للموسم المسرحي
منشورات القاسمي تصدر «الأميرة المغولية ودموع الشفقة» بالإنجليزية والصينية

ونصَّ المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
«دبي لصناعات الطيران» و«نيوبرغر» تطلقان كياناً جديداً لتأجير الطائرات
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» و«نيوبرغر» تطلقان كياناً جديداً لتأجير الطائرات
اليوم 15:44
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:35
«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية
الترفيه
«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية
اليوم 15:29
بلاتر يعود ويسأل: إلى أين يتجه الفيفا؟
الرياضة
بلاتر يعود ويسأل: إلى أين يتجه الفيفا؟
اليوم 15:14
إطلاق برنامج «نوخذة أبوظبي 2026»
الرياضة
إطلاق برنامج «نوخذة أبوظبي 2026»
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©