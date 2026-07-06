حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

ونصَّ المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.