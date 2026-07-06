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علوم الدار

منصور بن زايد: التوفيق لأبنائنا المشاركين في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

منصور بن زايد: التوفيق لأبنائنا المشاركين في مهرجان الشيخ زايد الصيفي
6 يوليو 2026 18:46

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، متمنياً التوفيق للمشاركين فيه.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ينطلق اليوم «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» في تجربة تجمع بين التعليم والابتكار والرياضة والموروث، وتعكس اهتمامنا ببناء قدرات الأجيال، وتجسد رؤيتنا بأن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الحقيقي لصناعة المستقبل».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «كل التوفيق لأبنائنا المشاركين، متمنين لهم صيفاً ملهماً وتجربة استثنائية تصنع الأثر وتبقى في الذاكرة».

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المصدر: وام
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