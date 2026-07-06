أبوظبي (وام)

أعلنت «جي 42»، من خلال شركتها المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل السيادي «إنسبشن 42»، التعاون مع «مايكروسوفت» بهدف تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في دولة الإمارات.

ووفق بيان صحفي صادر أمس، يعتمد هذا التعاون على تعزيز قابلية التشغيل المتبادل بين منصتيّ الشركتين، بما يمكّن المؤسسات من الانتقال من استخدام تطبيقات متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى منظومة متكاملة وخاضعة للحوكمة تُطبَّق على مستوى المؤسسات، وتتيح للحكومات والمؤسسات الوصول إلى نطاق أوسع من وكلاء الذكاء الاصطناعي مع إبقاء عمليات معالجة البيانات داخل الدولة. ويمثّل التعاون خطوة محورية لدعم المبادرة الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتي تستهدف توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في 50% من العمليات الحكومية الاتحادية خلال العامين المقبلين.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن 42»، إن هذا التكامل يعكس إمكانية تحقيق التناغم التام في العمل بين السيادة وقابلية التشغيل البيني، وذلك من خلال «كاتاليست» للحكومات والمؤسسات منصة متكاملة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم وحوكمتهم ومراقبتهم، مشيراً إلى أن هذا التكامل للوكلاء المصممين على منصة «كاتاليست» العمل في «كوبايلوت» والعكس صحيح، يتيح دون الحاجة إلى إعادة تطويرهم أو إنشاء بنية تحتية منفصلة.

من جانبه، قال عمرو كامل، مدير عام شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات، إن العملاء اليوم يبحثون عن حلول ذكاء اصطناعي عملية وسهلة الاستخدام، وتتميز بالقوة والموثوقية والامتثال لمعايير للحوكمة، وإن الجمع بين البنية التحتية المحلية داخل الدولة من كور 42 التي توفرها «كومباس»، وإمكانات «كاتاليست» في تنسيق مهام الوكلاء، إلى جانب حلول الإنتاجية التي تقدمها مايكروسوفت 365 كوبايلوت، يرسي أساساً متيناً لتمكين المؤسسات من توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة تامة.