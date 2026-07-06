«شرطة أبوظبي» تعزّز شراكتها مع أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة السعادة وجودة الحياة، وبالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ورشة عمل بعنوان «تطلعات أصحاب الهمم للخدمات الشرطية المقدمة»، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي «استباقية وجودة الخدمات»، من خلال إشراك أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الشرطية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتحسين جودة الحياة.

وأكد العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسّسي، أن شرطة أبوظبي تحرص على ترسيخ نهج الشراكة مع أصحاب الهمم، والاستفادة من ملاحظاتهم وتطلعاتهم في تصميم خدمات أكثر شمولية وسهولة في الوصول، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، ويعزّز ريادة الإمارة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة ترتقي بسعادة المتعاملين.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من أصحاب الهمم وممثّلي هيئة زايد لأصحاب الهمم، حيث تمّت مناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات، واستعراض مجموعة من المبادرات والخدمات المخصّصة لهذه الفئة، من بينها خدمة «نتعنالكم» لإنجاز الخدمات من المنازل، ومبادرة «أولوية الحالات»، وخدمة «لغة الإشارة»، و«بروشورات برايل».

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات لتطوير الخدمات المستقبلية، تأكيداً لالتزام شرطة أبوظبي بتقديم خدمات حكومية استباقية تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتُعزّز جودة الحياة وتُرسّخ التميز في تجربة المتعاملين.