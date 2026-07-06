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ورشة في أبوظبي تناقش أساليب الاحتيال الإلكتروني

جانب من الورشة (من المصدر)
7 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بمديرية شرطة المناطق الخارجية، ورشاً توعوية ضمن الحملة الإعلامية «خلك حذر» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، ودعم الأولوية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال الأمن الاستباقي، من خلال التعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، ورفع مستوى الوعي بسبل الوقاية منها.
وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن شرطة أبوظبي تواصل تنفيذ برامجها التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة الأمنية وتعزيز الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، في ظل التطور التقني المتسارع وتنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من أساليب احتيالية متنوعة تشمل النصب الهاتفي، والاحتيال المالي، والابتزاز الإلكتروني، والتنمر الإلكتروني، والتسول عبر الإنترنت، والتوظيف الوهمي.
وأوضحت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي، نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات والمشرفة على تنفيذ الورش، أن الورش ركّزت على رفع وعي المشاركين بأهمية حماية البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهات غير موثوقة، والالتزام بالممارسات الآمنة عند استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية.

الاحتيال الإلكتروني
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
شرطة المناطق الخارجية
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الجرائم الإلكترونية
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