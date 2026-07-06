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علوم الدار

اعتماد الدفعة الأولى من موفّقي مركز وساطة «غرفة أبوظبي» ​

يوسف العبري يتوسط أعضاء الدفعة الأولى عقب أدائهم اليمين القانونية (من المصدر)
7 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت دائرة القضاء- أبوظبي، الدفعة الأولى من الموفِّقين في مركز الوساطة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعد أداء اليمين القانونية أمام معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم في تسوية النزاعات التجارية وفق أرقى المعايير والممارسات القانونية المعتمدة.
​وجاء ذلك بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد موفِّقين في مركز الوساطة بغرفة أبوظبي.
​وأكد معالي المستشار يوسف العبري، خلال مراسم تأدية اليمين، أن تدشين أعمال مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي، وبدء مباشرة الدفعة الأولى من الموفقين لأعمالهم، يجسّد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في صياغة منظومة قضائية مرنة ومبتكرة، تدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومحفّزة للشركات المحلية والعالمية.
وأوضح معاليه أن تفعيل دور الموفقين يأتي استكمالاً للمستجدات التشريعية والتطويرية في الإمارة، وتتويجاً لقرار إنشاء هذا المركز المتخصص، ليكون بمثابة منصة مؤسسية متكاملة تقدم حلولاً مرنة وودية، تسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم مجتمع المال والأعمال.
وأضاف معاليه: الوساطة التجارية تُمثل اليوم ركيزة أساسية في المنظومة القضائية الحديثة، كونها توفر آلية سريعة وفعالة وموثوقة لإنهاء النزاعات بالتراضي والوسائل البديلة للتقاضي، الأمر الذي يعزّز من ثقة المستثمرين، ويختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقات التعاقدية. 

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