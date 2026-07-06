«السوربون أبوظبي» تعتمد تعليم اللغة الفرنسية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

طوّرت جامعة السوربون أبوظبي، منظومة تعليمية تجمع الذكاء الاصطناعي بتقنيات الواقع الافتراضي، وأدوات الدعم الرقمي المُخصصة للتعلم. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز اكتساب اللغة وترسيخ ثقة الطلبة بقدراتهم اللغوية، من خلال إتاحة فرص أوسع لممارسة اللغة الفرنسية في سياقات واقعية تحاكي الحياة اليومية.

وجرى تطوير هذه المبادرة ضمن برنامج الفرنسية كلغة أجنبية في الجامعة، حيث تدمج بين شخصيات افتراضية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبيئات تعليمية غامرة قائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب نورا، المساعد التعليمي الذكي المُتاح عبر الأجهزة المحمولة.

وحظي هذا النهج المبتكر في تعليم اللغات بتقدير دولي عام 2025، إذ تُوّجت جهود جامعة السوربون أبوظبي في تطوير خمس تجارب أصلية لتعلّم اللغات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي بجائزة الابتكار التربوي من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أود سولفيج إبستين، نائب مدير الجامعة المكلف للشؤون الأكاديمية: «نلتزم بابتكار تجارب تعليمية غامرة متاحة للجميع ومرتبطة بصورة وثيقة بالواقع، الذي سيواجهه الطلبة خارج قاعات الدراسة. فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في تعليم اللغات، نستكشف آفاقاً جديدة لتعزيز الثقة والمشاركة والتفاعل الطلابي».

وقال منصور بن ناصر، أحد طلبة جامعة السوربون أبوظبي المشاركين في البرنامج: «أشعر بقدر أقل من التوتر عند التحدث بالفرنسية داخل بيئة الواقع الافتراضي مقارنة بالتحدث أمام صفٍّ كامل. فالبيئة تبدو واقعية للغاية، لكنني في الوقت نفسه أعلم أن بإمكاني ارتكاب الأخطاء والتعلم منها، وهذا يساعدني على التحدث بصورة أكثر طبيعية وبثقة أكبر».

كما أطلقت الجامعة «نورا» وهو مساعد تعليمي ذكي مُخصص لطلبتها، طوّرته خصيصاً لدعم مسيرتهم التعليمية.