«مختبر الاستدامة» يعزز دور الشباب في المبادرات الحضرية

دبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية دبي بالشراكة مع مجلس دبي للشباب «مختبر قادة الاستدامة» خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها البلدية ليشكل منصة مبتكرة تمنح الشباب فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات حضرية بالشراكة مع بلدية دبي.

ويتيح المختبر للمشاركين المساهمة في تصميم الحلول وتطوير المشاريع المختارة والمشاركة في قيادتها والإشراف على تنفيذها بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة.

وجاء إطلاق المختبر بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي ومعالي عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى جانب عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وخالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب وعدد من القيادات والمسؤولين والشباب المشاركين وذلك تأكيداً على أهمية ترسيخ مشاركة الشباب في صياغة المشاريع التنموية.

وشهدت الفعالية اعتماد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أول مساحة شبابية تخصص ضمن الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي وذلك في مبادرة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء لتكون منصة تفاعلية تجمع الشباب والقيادات والخبراء وتوفر بيئة عملية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع.

كما ستشكل هذه المساحة مقراً للقاءات المختبر وأنشطته بما يعزز الحوار والتصميم التشاركي ويدعم تطوير مبادرات حضرية مبتكرة تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة في دبي.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي إن دولة الإمارات تواصل نهج تمكين الشباب عبر تطوير منظومة متكاملة تدعم تطلعاتهم وتقوم على توفير البيئة التي تمنحهم فرص التعلم والتجربة وتفتح أمامهم مسارات أوسع للمشاركة في صياغة الحلول وصناعة الفرص وذلك من منطلق راسخ يتمثل بأن الاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم يُشكل ركيزة أساسية لمستقبل أكثر تنافسية واستدامة وتعزيزاً لمكانة الدولة موطناً رائداً لبناء الإنسان.

وأضاف معاليه: أن إطلاق «مختبر قادة الاستدامة» يجسد نموذجاً عملياً للشراكة مع الشباب من خلال تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي، كما يعكس اعتماد أول مساحة شبابية ضمن الحدائق العامة توجهاً مهماً نحو توفير بيئات محفزة تحتضن الإبداع وتدعم التصميم التشاركي.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة إن الشباب يمثل القوة المحركة لمسيرة التطوير وصناعة المستقبل، مؤكداً أن بلدية دبي تؤمن بأن إشراكهم في تصميم الحلول والمشاريع الحضرية يعزز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.

وتضمن المختبر جلسات عصف ذهني تفاعلية قُسّم خلالها المشاركون إلى فرق عمل متخصصة تناولت عدداً من التحديات والمشاريع الحضرية بإشراف ومشاركة قيادات شبابية من مختلف إدارات بلدية دبي الذين شاركوا الشباب خبراتهم العملية وعملوا معهم على تطوير نماذج أولية لأفكار ومشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق.

وركزت الورش على تطوير أفكار قابلة للتنفيذ في مجالات الحدائق العامة والإدارة المتكاملة للنفايات وبناء البيت الجديد تمهيداً لانتقال المشاريع المختارة إلى مراحل التطوير والتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي بما يمنح الشباب دوراً فاعلاً في قيادتها وإدارتها.