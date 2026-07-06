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علوم الدار

«تدوير» تُرسي عقد أول منشأة لاستعادة المواد بأبوظبي

أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي (من المصدر)
7 يوليو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «تدوير» عن ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، في خطوة تُمثل محطة مهمة ضمن جهود المجموعة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة.
وبقُدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن، ستسهم المنشأة في تعزيز منظومة استعادة المواد في أبوظبي، من خلال معالجة 200 ألف طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة، و200 ألف طن سنوياً من النفايات التجارية والصناعية.
ومن المقرر أن تدخل المنشأة حيز التشغيل عام 2028، بما يعزّز قدرة أبوظبي على استعادة المواد ذات القيمة، وتقليل الاعتماد على المطامر، ودعم انتقال الإمارة نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في إدارة النفايات.
وستعتمد المنشأة الحديثة على أنظمة فرز واستعادة آلية متقدمة، مدعومة بتقنيات الفرز البصري والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع دقة فصل المواد وزيادة كفاءة الاستعادة. كما ستدعم المنشأة إنتاج مواد مستعادة، عالية الجودة، قابلة لإعادة الاستخدام أو المعالجة اللاحقة، بما في ذلك دعم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة، الجاري تطويرها في أبوظبي.
وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «يمثّل هذا المشروع خطوة استراتيجية في تطوير منظومة إدارة النفايات على نطاق واسع. ومن خلال شراكتنا مع «أورباسر»، نعمل على الجمع بين الخبرات التشغيلية العالمية والتقنيات المتقدمة في الفرز واستعادة المواد، بما يدعم طموح مجموعة تدوير في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة». 
ويغطي العقد نطاقاً متكاملاً يشمل إنشاء المنشأة وتشغيلها، حيث ستتولى «أورباسر» تنفيذ أعمال الإنشاء، على أن تتم إدارة المنشأة بعد دخولها حيز التشغيل لمدة خمس سنوات من خلال مشروع مشترك تمتلك فيه «أورباسر» حصة تبلغ 60%، فيما تمتلك مجموعة تدوير حصة تبلغ 40%.
ومن خلال هذه الشراكة، تواصل مجموعة تدوير تطوير بنية تحتية مستقبلية تسهم في تحويل النفايات إلى موارد، وتعزيز قدرات أبوظبي في مجال استعادة المواد، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.

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