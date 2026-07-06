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علوم الدار

مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي ينظم ملتقى التعليم الشامل 2026

شعار مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
7 يوليو 2026 01:04

العين (وام)

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نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، «ملتقى التعليم الشامل 2026.. ﻣن اﻟﻘﻴﻢ إلى اﻻﺑﺘﻜﺎر».
وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في افتتاح الملتقى أن التعليم لم يعد مجرد عملية لحفظ الإجابات أو اجتياز الاختبارات، بل أصبح سؤالاً جوهرياً عن الإنسان الذي نريد إعداده للمستقبل، مشيرة إلى أن الملتقى يمثل وقفة ضرورية أمام سؤال كبير: هل نريد طالباً يحفظ الإجابة أم إنساناً يعرف كيف يصنع السؤال؟ وهل نريد جيلاً ينجح في الاختبار أم جيلاً ينجح في الحياة؟.
وقالت: إن عنوان الملتقى، يمثل خريطة طريق للتعليم الحقيقي، مؤكدة أن القيم من دون ابتكار قد تتحول إلى مواعظ ساكنة، وأن الابتكار من دون قيم قد يصبح ذكاء بارداً بلا ضمير.
وأضافت أن التعليم الحقيقي هو الذي لا يضع المعرفة في العقل فقط، بل يوقظ بها الروح، ويهذب بها السلوك، ويفتح بها أبواب المستقبل، مشددة على أن التعليم الشامل هو وعد أخلاقي قبل أن يكون منهجاً إدارياً، لأنه يقوم على الاعتراف بأن لكل طفل طريقته الخاصة في التعلم والنمو والعبور إلى المعنى.
وعن الذكاء الاصطناعي أكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخوف من عقل الآلة بل في أن يفقد الإنسان بوصلته، موضحة أن الآلة قد تساعد على التحليل، لكنها لا تستطيع أن تمنح الطفل الطمأنينة، أو تشعر الطالب بأنه ليس مجرد رقم في مقعد.

الإمارات
مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
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