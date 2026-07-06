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«بلدية أبوظبي» تنظم «صيّف معانا»

تفاعل لافت من المشاركين (من المصدر)
7 يوليو 2026 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «صيّف معانا» في ساحة مدينة محمد بن زايد، مستهدفة جميع أفراد الأسرة، وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي، وتوفير أجواء صيفية ترفيهية تلبي احتياجات السكان، وترفع مستوى رضا الجمهور وجودة الحياة.
وهدفت الفعالية إلى خلق بيئة مجتمعية مفعمة بالمرح والتفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال موسم الصيف، من خلال تقديم أنشطة توعوية وترفيهية وإبداعية تناسب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في ترسيخ روح التواصل بين أفراد المجتمع في مدينة محمد بن زايد.
وشملت الفعالية ركناً بيئياً وتوعوياً، قدم إرشادات ونصائح للأطفال حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة خلال فصل الصيف، إلى جانب ركن رياضي تضمن فقرات وأنشطة بدنية بإشراف مدرب متخصص؛ بهدف تشجيع الأطفال على الحركة وممارسة النشاط الرياضي بأسلوب ممتع وتفاعلي.
ووفّرت الفعالية عدداً من الأركان المتنوعة، حيث قدمت الأركان الفنية والإبداعية ورشاً في الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، وفعالية الرسم على الوجه وورشاً تعليمية للأطفال، بما أتاح لهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم في أجواء مرحة وآمنة.
وتضمنت الفعالية كذلك مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، شملت متاجر لبيع «الآيس كريم» بنكهات صيفية مميزة، وأكشاكاً للمأكولات والمشروبات، كما تم تنظيم مسابقات تفاعلية أضفت أجواءً من الحماس والمتعة، وغيرها. وشهدت مسابقات الأطفال تفاعلاً لافتاً من المشاركين، حيث تنوعت بين الأسئلة والأجوبة، والألعاب الحركية، إلى جانب عدد من التحديات الترفيهية.

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