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«الثقافة» تطلق البرنامج الصيفي «فخورين بالإمارات»

«الثقافة» تطلق البرنامج الصيفي «فخورين بالإمارات»
7 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت وزارة الثقافة إطلاق البرنامج الصيفي 2026 تحت شعار «فخورين بالإمارات»، خلال الفترة من 6 إلى 30 يوليو، في مراكزها الثقافية على مستوى الدولة، بالتعاون مع صندوق الوطن وهيئة أبوظبي للتراث. كما تنظم فعاليات البرنامج في مجلس جزيرة دلما، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال القادمة بالإرث الثقافي لدولة الإمارات.
ويستهدف البرنامج الأطفال واليافعين من الفئة العمرية بين 7 و16 عاماً، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية والفنية، التي تتيح للمشاركين خوض تجارب تعليمية وتفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع والترفيه الهادف.
وفي إطار حرصها على إتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية للمساهمة في برامجها الثقافية، فتحت الوزارة باب التقديم للراغبين في المشاركة كمدربين في البرنامج الصيفي عبر قنواتها الرسمية، حيث استقبلت أكثر من 500 طلب من مختلف التخصصات الثقافية والإبداعية والتراثية، وتم اختيار 75 مدرباً ومتخصصاً لتقديم البرامج والورش، بما يضمن تقديم محتوى نوعي وتجربة تعليمية ثرية للمشاركين. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يجسد البرنامج الصيفي 2026 رؤية الوزارة الرامية إلى تحويل المراكز الثقافية إلى منصات حيوية للتعلم والإبداع واكتشاف المواهب، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بإرثنا الثقافي لدى الأطفال والشباب، من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين المعرفة والمهارات والقيم الوطنية».  
وقال عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، إن مشاركة «الهيئة» في البرنامج الصيفي 2026 تأتي انطلاقاً من التزامها بترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال والناشئين، وتعريفهم بالموروث الإماراتي من خلال تجارب تعليمية وتفاعلية تجعل التراث جزءاً من حياتهم اليومية، وتغرس في نفوسهم قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الوطني. وأشار إلى أن «الهيئة» حرصت على تصميم محتوى تراثي متنوع يضم برامج وأنشطة تفاعلية تستهدف الأطفال والناشئة والعائلات، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج. ويتضمن البرنامج الصيفي 63 برنامجاً تخصصياً موزعة على سبعة مراكز ثقافية على مستوى الدولة، في المسرح والتمثيل والكورال والكتابة الإبداعية والرسم والحرف التقليدية والفنون الأدائية الشعبية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في البرنامج متاح عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على تفاصيل البرنامج والمراكز الثقافية المشاركة، واستكمال إجراءات التسجيل.

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وزارة الثقافة
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