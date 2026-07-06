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علوم الدار

شرطة الشارقة تختتم فعاليات منصتها التوعوية لمكافحة المخدرات

جانب من فعاليات المنصة
7 يوليو 2026 00:07

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، فعاليات منصتها التوعوية للوقاية من المخدرات التي نظمتها في "سيتي سنتر الزاهية" تحت شعار "حماية للفرد وصون للمجتمع"، مسجلة إقبالا لافتا بتجاوز عدد زوارها 10,600 زائر، ما يعكس نجاح الجهود التوعوية في الوصول إلى الجمهور المستهدف.

وأكد العميد ماجد سلطان العسم، مدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع المنصة يجسد تنامي الوعي بأهمية الوقاية من المخدرات، مشيراً إلى فاعلية البرامج التوعوية في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المشتركة.

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وأوضح أن المنصة قدمت حزمة متكاملة من الأنشطة التثقيفية والمواد المرئية للتعريف بالآثار السلبية للآفة وسبل الوقاية منها وطرق الإبلاغ عن الجرائم المرتبطة بها.

وشهدت الفعاليات تنظيم ماراثون توعوي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز دور الرياضة كدرع لحماية الشباب، إلى جانب عرض للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كما أتاحت المنصة لزوارها الاستفادة من مبادرة تخفيض النقاط المرورية، ضمن جهود القيادة لتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر وعيا وأمنا.

المصدر: وام
شرطة الشارقة
حملة توعية
مكافحة المخدرات
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