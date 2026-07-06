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علوم الدار

«مقر المؤثرين» ينظم ورشة عمل أساسيات البث المباشر

خلال ورشة العمل (وام)
7 يوليو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

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استضاف «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ورشة عمل تعريفية حول TikTok LIVE لتعريف صناع المحتوى المبدعين على أساسيات البث المباشر، وذلك بالتعاون مع «TikTok»، وذلك بمشاركة 50 صانع محتوى قدمت لهم الورشة مهارات ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر، وفنون التواصل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين.
تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة مبادرات استراتيجية ينفذها مقر المؤثرين ترجمة لدوره الرائد والمتكامل في دعم وتمكين المواهب الرقمية في المنطقة. 
وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً حاضناً لاقتصاد صناعة المحتوى بجميع مجالاته، ومحركاً مهماً في تشكيل مستقبله، من خلال توفير بيئة متكاملة تدعم المبدعين وصنّاع المحتوى.

مقر المؤثرين
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