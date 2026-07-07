الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تسلّم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس وزراء السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان في داكار

تسلّم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس وزراء السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان في داكار
7 يوليو 2026 14:42

تسلّم معالي أحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، رسالة خطيّة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الوزراء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهلِّ زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة داكار، حيث سلّمه معاليه الرسالة. ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومسارات التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وحرص دولة الإمارات على مواصلة تنميتها وتعميق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين.

أخبار ذات صلة
رئيس جمهورية السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان
السيناريو المؤلم يطيح السنغال ويمنح بلجيكا بطاقة الـ16
المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
داكار
السنغال
آخر الأخبار
3.68 مليار دولار تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اقتصاد
13.5 مليار درهم تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اليوم 18:59
من تدريبات بني ياس استعداداً للموسم الجديد (من المصدر)
الرياضة
بني ياس يشد الرحال إلى هولندا
اليوم 18:45
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اقتصاد
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اليوم 18:35
الذكاء الاصطناعي يحدد المهارات التي تضاعف الرواتب في سوق العمل
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
اليوم 18:31
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
الرياضة
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©