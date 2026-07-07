تسلّم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس وزراء السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان في داكار

تسلّم معالي أحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، رسالة خطيّة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الوزراء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهلِّ زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة داكار، حيث سلّمه معاليه الرسالة. ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومسارات التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وحرص دولة الإمارات على مواصلة تنميتها وتعميق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين.