الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس جمهورية السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان

رئيس جمهورية السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان
7 يوليو 2026 15:01

استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى داكار. ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولةـ نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن العلاقات الإماراتية السنغالية تستند إلى روابط صداقة وتعاون راسخة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع السنغال لتعزيز الشراكات، التي تخدم أولويات التنمية وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
تسلّم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس وزراء السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان في داكار
السيناريو المؤلم يطيح السنغال ويمنح بلجيكا بطاقة الـ16
المصدر: وام
السنغال
شخبوط بن نهيان
آخر الأخبار
3.68 مليار دولار تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اقتصاد
13.5 مليار درهم تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اليوم 18:59
من تدريبات بني ياس استعداداً للموسم الجديد (من المصدر)
الرياضة
بني ياس يشد الرحال إلى هولندا
اليوم 18:45
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اقتصاد
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اليوم 18:35
الذكاء الاصطناعي يحدد المهارات التي تضاعف الرواتب في سوق العمل
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
اليوم 18:31
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
الرياضة
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©