الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» تُطلق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»

«محمد بن راشد للإسكان» تُطلق الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»
7 يوليو 2026 16:58

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدفعة الثانية من مبادرة «رواد الإسكان»، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل قيادات الصف الثاني لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإسكان، وتعزيز جاهزية المؤسسة لصناعة أثر مستدام. وأكد سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن إطلاق هذه الدفعة يجسّد الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر البشرية لإعداد جيل جديد قادر على قيادة التطوير وبناء منظومة إسكانية أكثر مرونة واستدامة. ويقدم البرنامج، الذي يمتد لستة أشهر بواقع 185 ساعة تدريبية، 12 محوراً تدريبياً شاملاً يغطي المهارات القيادية والتخصصية، مثل التخطيط الاستراتيجي، والاستدامة، والإسكان الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وأوضح سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن البرنامج يمثّل نموذجاً متقدماً للتعاون المؤسسي الرامي إلى تزويد الكفاءات الحكومية بأحدث الأدوات لاستشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، أفادت شيخة أحمد المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في الكلية، بأن البرنامج يعكس التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر 7 مراحل رئيسية، تضمن تحويل المفاهيم القيادية إلى ممارسات ومشاريع تنفيذية تدعم توجهات حكومة دبي نحو تعزيز الابتكار وجودة الحياة.

أخبار ذات صلة
مؤسَّسة محمد بن راشد للإسكان تطلق مبادرة «روّاد الإسكان»
المصدر: وام
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
آخر الأخبار
3.68 مليار دولار تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اقتصاد
13.5 مليار درهم تداولات منصة «تبادل» خلال 6 أشهر
اليوم 18:59
من تدريبات بني ياس استعداداً للموسم الجديد (من المصدر)
الرياضة
بني ياس يشد الرحال إلى هولندا
اليوم 18:45
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اقتصاد
الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية
اليوم 18:35
الذكاء الاصطناعي يحدد المهارات التي تضاعف الرواتب في سوق العمل
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
اليوم 18:31
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
الرياضة
300 لاعب في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©