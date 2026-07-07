«معاً لسلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوترات» في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إطلاق مبادرة «معاً لسلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوترات»، وذلك للعاملين في الأحواض الجافة العالمية، بحضور العقيد أحمد عبدالله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، وممثلين من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والأحواض الجافة العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية وقائدي «السكوترات»، والتوعية بأهمية التقيُّد باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان.

وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي: إن الهدف من المبادرة، هو توعية سائقي الدراجات والسكوترات العاملين في الأحواض الجافة بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها، نتيجةً لسلوكيات خاطئة من قبل بعض سائقي الدراجات الهوائية. واشتملت المبادرة على توزيع هدايا للعاملين في الأحواض الجافة العالمية تتضمن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات، وذلك تحفيزاً لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تُعزّز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر.