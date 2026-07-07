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«شرطة أبوظبي» تُعزّز الوعي المروري لدى موظفي «الفهيم للسيارات»

«شرطة أبوظبي» تُعزّز الوعي المروري لدى موظفي «الفهيم للسيارات»
8 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، مبادرة توعوية مرورية ضمن حملة «صيف بأمان» استهدفت موظفي مجموعة الفهيم للسيارات في عدد من مواقعها على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة المرورية، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وأكدت أن المبادرة تأتي في إطار برامجها التوعوية المستمرة الرامية إلى ترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ودعماً لمستهدفات السلامة المرورية وجودة الحياة. 

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