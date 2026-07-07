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تفاهم بين «دبي للبيئة» وبلدية عجمان

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
8 يوليو 2026 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات حماية البيئة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البيئي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وتُمثل المذكرة إطاراً مؤسّسياً للعمل المشترك في المجال البيئي، تشمل تبادل الدراسات والبحوث والخبرات الفنية، وتطوير السياسات والمبادرات البيئية، وتعزيز كفاءة إدارة المحميات والموارد الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية البيئية والمبادرات المجتمعية، بما يدعم تبنِّي أفضل الممارسات ويعزّز أثر الجهود البيئية على المدى الطويل في الإمارتين.
وفي هذا السياق، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يشكّل التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتعزيز العمل البيئي وتحقيق أثر مستدام يمتد على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان لتُجسّد التزامنا بتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتعزّز جاهزية منظومتنا البيئية لمواجهة التحديات المناخية، ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية والتزاماتها الدولية».
من جانبه، قال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان: «تحقيق الاستدامة يبدأ من تطوير العمل المؤسسي، لكنه ينعكس في النهاية على جودة الحياة والمجتمعات التي نخدمها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع».

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دائرة البلدية والتخطيط
دائرة البلدية والتخطيط في عجمان
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