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علوم الدار

إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»

خلال إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج (من المصدر)
8 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (وام)

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أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس» بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف تحقيق الرؤى والأهداف التنموية لدولة الإمارات الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والخبرات العملية، التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ودعم مسيرة البناء والتنمية.
ويأتي إطلاق هذه الدفعة من البرنامج استكمالاً للنجاحات التي حققها في إطار التزام المجلس بتطوير القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التأهيل القيادي، والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة.
وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس» يجسّد استمرار رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات المؤهلة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات التي يشهدها العالم.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل، يمثّل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات وداعماً أساسياً لترسيخ جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز تنافسيتها العالمية.
ويضمّ برنامج قيادات نافس في دفعته الثالثة 22 منتسباً، ويستمر لمدة ستة أشهر، يكتسب خلالها المشاركون مهارات قيادية متقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب العالمية وبناء شبكة من العلاقات مع قيادات وطنية ودولية، بما في ذلك زيارة دولية إلى جمهورية كوريا الشقيقة لتعزيز مهارات القيادة والتأثير.
ويركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الحديثة لدى الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة التفكير الابتكاري لديهم، وذلك بغرض تمكينهم من إدارة الفرق بشكل فعّال وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية، كما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع تخرج بحثية مبتكرة تسهم في تطوير الحلول والأفكار ذات الأثر.

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