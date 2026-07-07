«قيظ المهارات 2026» لتمكين الفتيات في دبي

دبي (وام)

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي النُّسخة المتجددة من برنامجها الصيفي السنوي «قيظ المهارات 2026»، مستهدفةً 50 إلى 60 فتاة تتراوح أعمارهنّ بين 7 و18 عاماً، في رحلة تمتد حتى 30 يوليو الجاري لتجمع بين التعليم والترفيه وصقل المهارات الحياتية والتقنية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج يمثّل امتداداً لرسالة الجمعية في تمكين الفتيات وإعدادهنّ للمستقبل، مشيرة إلى تطوير محتواه ليواكب متغيرات التكنولوجيا، عبر دمج التعليم بالتطبيق العملي، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والروح الإبداعية.