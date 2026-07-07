الأربعاء 8 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

850 مشاركاً في «أبطال شرطة الغد»

«أبطال شرطة الغد» إحدى المبادرات الوطنية الرائدة (من المصدر)
8 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تقدم تخفيض النقاط المرورية في العين
«صندوق الوطن» يوظّف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تعليم الطلبة

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، 850 مشاركاً في النسخة الثامنة من برنامج «أبطال شرطة الغد»، من الفئة العمرية 11 إلى 15 عاماً، وذلك في مدرسة مدينة خليفة بأبوظبي، ومدرسة الشاهين بمنطقة الفوعة بمدينة العين، ومجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة، ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية، ويستمر البرنامج حتى 31 يوليو الجاري.
وأكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على إعداد جيل واعٍ ومتمكّن، يتمتع بالثقة بالنفس وروح المسؤولية والانضباط، من خلال برامج تدريبية وتوعوية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان.
وأوضح أن برنامج «أبطال شرطة الغد» يُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بتنمية قدرات النشء، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية محفّزة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يسهم في صقل مهارات المشاركين الذهنية والبدنية، وتعزيز روح العمل الجماعي والمبادرة والإيجابية.
وشهد اليوم الأول للبرنامج استقبال المشاركين وأولياء أمورهم، وتوزيع الزي العسكري والمستلزمات التدريبية، إلى جانب تعريف المشاركين بالبرنامج وخطته التدريبية، بما يسهم في تهيئتهم للانخراط في مختلف الأنشطة والبرامج المقررة، وسط أجواء تنظيمية تعكس حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومحفّزة، تسهم في بناء جيل واعٍ ومتميّز، قادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه.

برنامج أبطال شرطة الغد
الإمارات
شرطة أبوظبي
أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن - أرشيفية
الأخبار العالمية
أميركا تلغي ترخيصاً لبيع النفط الإيراني
8 يوليو 2026
الرئيسان التركي والأميركي قبيل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الناتو» يستعرض صفقات أسلحة ضخمة في أنقرة
8 يوليو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: سكان غزة يعانون نقصاً حاداً في مقومات الحياة الأساسية
8 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: آمل إنهاء حرب أوكرانيا قريباً
8 يوليو 2026
فرق الاستجابة الأولية تتفقد حطام سيارة استُهدفت جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ماضون في قرار حصر السلاح بيد الدولة
8 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©