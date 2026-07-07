لأول مرة.. أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن تصل إلى المركز الثقافي في دلما

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن لعام 2026، لتصل أنشطته لأول مرة إلى طلاب المدارس بجزيرة دلما، في خطوة تعكس حرص الصندوق على إيصال برامجه النوعية إلى مختلف مناطق الدولة، وتمكين طلاب المدارس والناشئة من الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والتراثية والتعليمية والثقافية التي تقدمها البرامج الصيفية تحت شعار «فخورين بالإمارات»، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز جودة الحياة في جميع المناطق، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، ولاسيما في المناطق البعيدة، ويأتي إدراج دلما ضمن مقار البرامج الصيفية لهذا العام، في إطار التعاون المستمر بين صندوق الوطن والتنمية الأسرية ومجالس أبوظبي ووزارة الثقافة، لإتاحة الفرصة أمام أبناء المناطق البعيدة للمشاركة في برامج تنمي مهاراتهم، وتعزّز ارتباطهم بلغتهم وهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة.

وشهدت الأنشطة الصيفية في دلما إقبالاً كبيراً من جانب طلاب المدارس وأولياء الأمور للتسجيل والمشاركة بأنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، خلال اليومين الماضيين، لما تتضمنه هذه البرنامج التي تزيد على 55 نشاطاً تتضمن أنشطة تعليمية وتراثية ومسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية متجددة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتوفّر بيئة آمنة ومحفّزة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، وتؤكد استمرار صندوق الوطن في توسيع نطاق برامجه لتشمل أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الإمارات.

وتعكس هذه الخطوة نجاح الشراكة بين صندوق الوطن والتنمية الأسرية ومجالس أبوظبي ووزارة الثقافة في توسيع دائرة الاستفادة من البرامج الصيفية، من خلال استثمار البنية التحتية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وتحويلها إلى منصات حيوية للتعلم والإبداع خلال الإجازة الصيفية، بما يسهم في استثمار أوقات الطلبة بصورة إيجابية، وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، حيث ضم البرنامج عدداً من الورش والأنشطة المعرفية والإبداعية والفنون البصرية والحرف اليدوية والقراءة والكتابة الإبداعية، إلى جانب برامج اللغة العربية وآدابها، وتلاوة القرآن الكريم، والقيم الإماراتية، بما يوفّر تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والإبداع، ويشرف عليها عدد من المبدعين والكتاب والخبراء الإماراتيين.

وتقام البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام تحت شعار «فخورين بالإمارات»، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في أكثر من خمسين مقراً موزعة على المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والشبابية في مختلف إمارات الدولة، ويمثل انضمام مركز وزارة الثقافة في دلما إلى شبكة المراكز المستضيفة للبرنامج إضافة نوعية، إذ يمنح أبناء المنطقة فرصة المشاركة في أنشطة متخصّصة، إلى جانب برامج ترسّخ قيم الهوية الإماراتية والتراث.