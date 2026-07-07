تخريج الدفعة الأولى من «تمكين قيادات المستقبل» في دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار التزامها المستمر بتطوير رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل العمل الحكومي، احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، وذلك خلال حفل أقيم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بحضور أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب (29) من خريجي البرنامج.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى بناء صف ثانٍ من القيادات الوطنية المؤهلة، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف الحديثة والمهارات القيادية والأدوات العملية، التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المتسارعة واستشراف الفرص المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في ترسيخ منظومة حكومية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن برنامج «تمكين قيادات المستقبل» يجسّد التزام الدائرة بالاستثمار المستدام في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيس لاستدامة التميز المؤسسي وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام، لمواكبة التحولات المستقبلية ودعم تنافسية دبي وريادتها العالمية.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس البرنامج توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير القدرات القيادية وتزويد الكفاءات الحكومية بالمعارف والأدوات الحديثة التي تمكّنها من قيادة التغيير وصناعة أثر إيجابي ومستدام في بيئات عملها».

وقالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثّل إعداد القيادات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل أولوية استراتيجية بالنسبة للكلية،

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج.