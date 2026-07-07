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صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفيري مولدوفا وجورجيا

صقر غباش خلال استقباله سفير مولدوفا (من المصدر)
8 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة، وجورج جانجافا، سفير جورجيا لدى الدولة، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال اللقاءين، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات بين البلدين الصديقين، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول.
وتطرق معالي صقر غباش، خلال اللقاءين، على التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة في ضوء الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وما قد يترتب عليها من آثار على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساته على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. وأشار معاليه إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثِّل أداة رئيسية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم الجهود المشتركة في المحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة تستدعي توحيد المواقف والتوجهات.
وخلال لقائه سفير جمهورية مولدوفا، أكد معاليه متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا.
وخلال لقائه مع جورج جانجافا، سفير جورجيا لدى الدولة، أكد معالي صقر غباش متانة العلاقات الإماراتية - الجورجية، وما شهدته من تطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية، والسياحية، والثقافية.

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