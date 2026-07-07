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رئيس غانا وشخبوط بن نهيان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس غانا يصافح شخبوط بن نهيان خلال اللقاء (وام)
8 يوليو 2026 01:04

أكرا (وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بفخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا، وذلك ضمن زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية غانا. وفي مستهل اللقاء، نقل معاليه إلى فخامة الرئيس الغاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لغانا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية غانا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن جمهورية غانا تُمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في غرب أفريقيا، مشيراً إلى ما تمتلكه العلاقات بين البلدين من فرص واعدة لتوسيع مجالات التعاون، بما يدعم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.
كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
غانا
جون ماهاما
أكرا
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