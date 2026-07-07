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علوم الدار

«القيادة بالكلمة» جلسة بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

جانب من أعمال الجلسة (من المصدر)
8 يوليو 2026 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك منتسبو برنامج بالانس 14 التدريبي، في جلسة خاصة، عُقدت أمس، في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نظّمتها منصة دراية للمتحدثين ضمن البرنامج التدريبي، واستضافت خلالها الكاتب والصحفي محمد الحمادي، للحديث حول موضوع: «القيادة بالكلمة: كيف يصنع المتحدث تأثيره ومصداقيته في العصر الرقمي».
وشهدت الجلسة نقاشات حول أهمية الكلمة في بناء الحضور القيادي، وتعزيز الثقة بين المتحدث وجمهوره، ولاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي جعلت من التواصل المؤثر أداة أساسية في صياغة الرأي ونقل الرسائل، وبناء الصورة الذهنية للأفراد والمؤسسات.
وتحدث الحمادي عن الدور المحوري الذي تؤديه الكلمة المسؤولة في تشكيل الوعي، مؤكداً أن المتحدث المؤثر لا يعتمد فقط على قوة اللغة، بل على صدق الرسالة، ووضوح الفكرة، والقدرة على مخاطبة الجمهور بوعي واحترام. وأشار إلى أن المصداقية تُبنى عبر الاتساق بين القول والفعل، وعبر الالتزام بالقيم المهنية والإنسانية في كل مساحة تواصل.
وقال: «الكلمة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي مسؤولية، ومن خلالها يستطيع المتحدث أن يبني جسور الثقة، وأن يترك أثراً حقيقياً متى ما امتلك وضوح الفكرة وصدق النية واحترام المتلقي.
كما تطرّق الحمادي إلى التحديات التي يفرضها العصر الرقمي على المتحدثين وصنّاع المحتوى، في ظل سرعة انتشار المعلومات وتعدد المنصات، مؤكداً أن التأثير الحقيقي لا يتحقق بالانتشار فقط، بل بجودة الرسالة، وعمقها، وقدرتها على الإسهام في بناء معرفة نافعة ووعي مسؤول.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
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