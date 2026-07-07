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انطلاق فعاليات «معسكر الطموح» بعجمان

انطلاق فعاليات «معسكر الطموح» بعجمان
8 يوليو 2026 01:03

عجمان (وام)

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انطلقت أمس، فعاليات «معسكر الطموح» ضمن برنامج «أجيال»، في مركز شباب عجمان، بمشاركة 30 شاباً وشابة، وذلك ضمن جهود البرنامج الهادف إلى تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم للمستقبل من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة. ويأتي المعسكر، الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، امتداداً للمراحل والبرامج التي ينفّذها برنامج «أجيال»، والتي ترتكز على بناء المهارات المستقبلية، وتعزيز المعرفة، وتنمية القدرات القيادية والإبداعية لدى الشباب، عبر مسارات متدرجة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص المستقبلية.
ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية والجلسات التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي تُركّز على التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات المشاركين في توظيف هذه التقنيات لدعم الأفكار والمشروعات، إلى جانب تعزيز التفكير الإبداعي، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، بما يواكب التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات. كما يتيح المعسكر للمشاركين فرصة التعرف إلى أبرز التوجهات الحديثة في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال، من خلال تجارب عملية تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتشجيعهم على تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة ذات أثر إيجابي.

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