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علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرِّم المتميزين في منظومة «كلنا شرطة»

شرطة أبوظبي تكرِّم المتميزين في منظومة «كلنا شرطة»
8 يوليو 2026 12:43

كرّمت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي المتميزين في منظومة «كلنا شرطة»، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية، وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء وترسيخ ثقافة التطوع الشرطي، بما يعزّز الشراكة المجتمعية ويسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة. وأكد المقدم مكتوم سعيد المزروعي نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الأعضاء والمشرفين، الذين قدموا نماذج مشرّفة في الالتزام والعطاء، وأسهموا في إنجاح المبادرات والفعاليات المجتمعية، مشيداً بما حققه أصحاب قصص النجاح من إنجازات تعكس القيمة الحقيقية للتطوع الشرطي ودوره في بناء القدرات وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وشمل التكريم 23 عضواً و4 من المشرفين المتميزين في منظومة «كلنا شرطة»، إلى جانب تكريم ثلاثة أعضاء من أصحاب قصص النجاح الملهمة، تقديرًا لما حققوه من إنجازات وتجارب متميزة عكست الأثر الإيجابي للمنظومة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتحويل العمل التطوعي الشرطي إلى تجربة مؤثرة أسهمت في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وإلهام الآخرين للانضمام إلى العمل التطوعي. من جانبه أشاد المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، بالدور الحيوي، الذي يؤديه المشرفون في دعم المتطوعين ومتابعتهم وتنظيم الفرص التطوعية، مؤكدًا أن تكريم المتميزين وأصحاب قصص النجاح يشكل حافزًا لمواصلة التميز وترسيخ ثقافة التطوع، بما يدعم رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الشراكة مع أفراد المجتمع.

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